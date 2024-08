O ano de 2024 veio com uma nova preocupação para os moradores de Maquiné, no Litoral Norte: o número de registros de dengue sem precedentes na cidade. Para evitar que os 12 casos confirmados da doença – sendo um deles contraído no município – aumentassem, o professor Emerson Magni provocou os alunos da 3ª série do Ensino Médio: o que poderiam fazer para combater o problema?