A designer Maria Eduarda da Silva Lima, de Cachoeirinha, vai representar o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) em uma premiação internacional que seleciona os alunos mais criativos do mundo. A gaúcha ficou em primeiro lugar na etapa nacional do Certiport's Adobe Certified Professional World Championship, que premia estudantes com as melhores habilidades nas plataformas Adobe Illustrator e Photoshop.