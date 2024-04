De repente, Marcieli dos Santos Schmitz, 32 anos, viu a filha de sete anos, Manuela Schmitz de Freitas, se tornar uma enxadrista de mão cheia. A menina aprendeu a jogar xadrez em um projeto no colégio municipal que frequenta, em Alvorada, na Região Metropolitana, e pegou gosto. Sete anos depois, a adolescente se prepara para disputar em maio a etapa nacional dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), que será em Aracaju, capital do Sergipe – e concorrer a uma vaga no torneio mundial, previsto para outubro, na cidade de Manama, no Bahrein.