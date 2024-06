Estão abertas até 7 de julho as inscrições para a Olimpíada Brasileira de Inovação, Ciência e Tecnologia (OBICT). O evento, realizado pela primeira vez neste ano, é gratuito e voltado para estudantes de todo o país dos Anos Finais do Ensino Fundamental ao Médio e Técnico, incluindo Educação para Jovens e Adultos (EJA). Alunos do Rio Grande do Sul terão, ainda, uma premiação especial.