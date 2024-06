Estudantes do Ensino Médio da rede pública, beneficiados pelo programa Pé-de-Meia, começam a receber a quarta parcela do incentivo, de R$ 200, a partir desta quarta-feira (26). O pagamento é referente à frequência do mês de abril. Os depósitos ocorrerão até 1º de julho, conforme o mês de nascimento do aluno, na conta aberta pela Caixa Econômica Federal.