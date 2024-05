Decreto presidencial publicado nesta quinta-feira (2) no Diário Oficial da União (DOU) cria o Comitê de Participação do Fundo para custear e gerir a poupança de incentivo à permanência e conclusão escolar, no âmbito do Programa Pé-de-Meia - que concede auxílio mensal para que alunos do Ensino Médio se mantenham estudando.