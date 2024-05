O Ministério da Educação (MEC) abriu um novo período de inscrições do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2024, especificamente para as pessoas que residem no Rio Grande do Sul. O prazo começa nesta segunda-feira (13) e se estende até o dia 24 de maio. A medida foi tomada em virtude da enchente que ocorre no Estado. O edital está disponível neste link.