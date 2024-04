Após uma tarde de reuniões entre o Sindicato dos Professores Municipais Leopoldenses (CEPROL) e a Prefeitura de São Leopoldo, no Vale do Sinos, não houve formalização de reajuste ou novas propostas capazes de levar as partes a um consenso. Uma manifestação dos professores municipais marcou a terça-feira (2), com a paralisação de docentes de 35 das 50 escolas da rede. A reivindicação é por reajuste salarial acima da inflação, melhores condições de trabalho e novas contratações.