O sindicato que representa os técnicos-administrativos em educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS), Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) realizou, nesta quarta-feira (13), o primeiro encontro após a deflagração da greve da categoria , dois dias antes. A paralisação, prevista para a partir de segunda-feira (18) foi reafirmada, mas as aulas estão mantidas.