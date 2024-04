Os cerca de 500 alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental Desidério Torquato Finamor estão com as aulas prejudicadas em razão da falta de água. A instituição, localizada no bairro Agronomia, zona leste de Porto Alegre, enfrenta o problema desde a última terça-feira (2). O problema, que segundo o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) é relativo a uma rede interna da instituição, ainda não foi diagnosticado.