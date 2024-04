Mais quatro escolas no Vale do Taquari inauguram, nesta quarta-feira (10), novas salas de leitura. Tratam-se de instituições atingidas pelas enchentes de setembro e novembro do ano passado, que ainda estão lutando para se reerguerem após os prejuízos da chuva, que causou destruição em vários municípios na região. Já foram montadas salas em instituições de ensino em Arroio do Meio, Cruzeiro do Sul, Estrela, Lajeado e Muçum.