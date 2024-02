Maioria das escolas da rede privada de Ensino Básico retorna às aulas nesta segunda-feira (19), estima o Sindicato do Ensino Privado. Como cada instituição tem autonomia para definir seu calendário, algumas já haviam retomado as atividades na última quarta-feira (14). Na Capital, há 74,3 mil estudantes na rede privada, entre Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, de acordo com o censo 2022 da Educação Básica.