Começa nesta quarta-feira (14), o calendário do ano letivo de 2024 da rede municipal de Porto Alegre, com a volta às aulas dos alunos da Educação Infantil. O atendimento terá início à tarde, uma vez que a prefeitura tem ponto facultativo até 12h, por conta da Quarta-Feira de Cinzas. Já na segunda-feira (19), será a vez dos estudantes do Ensino Fundamental.