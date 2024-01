Jovens e adultos têm até o próxima sexta-feira (12) para se inscrever no processo seletivo do Sesc Educação a Distância para Jovens e Adultos (EAD EJA), que oferece formação gratuita no Ensino Médio com qualificação profissional em produção cultural. Estão disponíveis mais de 2 mil vagas em 14 estados: Amazonas, Bahia, Ceará, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins.