Serão abertas na próxima segunda-feira (4) as inscrições para as turmas de 2024 do EAD EJA, que oferece formação gratuita no Ensino Médio para jovens e adultos. O projeto do Sesc conta com 1.280 vagas em 33 municípios gaúchos. Durante os três semestres de curso, os alunos também terão aulas para qualificação profissional em Produção Cultural. O início das aulas está previsto para 11 de março de 2024.