O Sesc/RS oferece 115 vagas para curso gratuito de Educação de Jovens e Adultos (EJA) a distância em Porto Alegre. No total, são 1.280 vagas no Rio Grande do Sul, em 33 municípios. As aulas serão 80% online e contarão com um encontro presencial por semana. Ao final, os estudantes recebem certificado de conclusão do Ensino Médio integrado à qualificação profissional em Produção Cultural.