A ideia de um grupo de alunos do 8º ano de Barra do Ribeiro, na região sul do Estado, foi a semente para a criação de um projeto especial: uma clínica de atendimento gratuito para pets. A Associação Para Controle Populacional de Animais (ACPA), que já tinha um centro clínico estruturado, decidiu abraçar a proposta dos jovens e torná-la realidade.