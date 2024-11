Aviões de guerra israelenses atingiram prédios nos subúrbios de Beirute e em uma cidade do sul do Líbano nesta terça-feira, 26, enquanto o Gabinete de Segurança de Israel se prepara para votar uma proposta de cessar-fogo mediada pelos EUA, com o objetivo de encerrar mais de um ano de combates com o Hezbollah.