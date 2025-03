EUA: Rubio assina declaração para acelerar entrega de US$ 4 bi em ajuda militar para Israel

O Secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse no sábado, 1, que assinou uma declaração para acelerar a entrega de aproximadamente US$ 4 bilhões em assistência militar para Israel. "A decisão de reverter o embargo parcial de armas da Administração Biden, que erroneamente impediu o envio de várias armas e munições para Israel, é mais um sinal de que Israel não tem aliado maior na Casa Branca do que o presidente (Donald) Trump", afirmou em nota.