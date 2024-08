Medicina URI Erechim recebe conceito 5 pelo MEC

No mês de junho, avaliadores do Ministério da Educação (MEC) visitaram as instalações do curso de Medicina do campus Erechim da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI). O resultado foi que a graduação recebeu o conceito 5, nível máximo concedido pelo MEC para cursos de graduação. Implantada em 2018, a Medicina da URI realizou a formatura da sua primeira turma em dezembro do ano passado e muitos egressos já começaram a atuar na região. Para o coordenador do curso, Sergio Bigolin e a coordenadora pedagógica, Miriam Salete Wilk Wisniewski, a notícia da obtenção do conceito de excelência foi recebida com muita alegria pela universidade e pela cidade de Erechim.