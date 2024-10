Terminou nesta quarta-feira (2) o Feevale Summit 2024. Promovido pela Universidade Feevale, o evento já se tornou referência na região do Vale do Sinos quando o assunto é inovação e empreendedorismo. Durante dois dias, cerca de 4 mil pessoas participaram das atividades no Campus II, em Novo Hamburgo, entre empreendedores, estudantes universitários, empresários e pessoas interessadas em construir um negócio.