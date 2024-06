Pessoas com deficiência motora ou mobilidade reduzida de todo o Brasil podem se inscrever até esta sexta-feira (14) para a seleção de 2024 da Aceleradora Inclusiva – programa de formação básica em tecnologia da informação. O projeto é viabilizado por uma parceria entre a Thoughtworks, a Globo, a PUCRS e o Tecnopuc – por meio do Farol, o hub de impacto social do parque. São 25 vagas, e as inscrições podem ser feitas no site da Aceleradora.