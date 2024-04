Mulheres cis e trans negras, indígenas e refugiadas, com idade entre 18 e 29 anos, residentes de qualquer Estado do Brasil, podem se inscrever no curso de Roteiro para Séries, oferecido gratuitamente pelo Instituto Sociocultural Cinema Nosso. Com incentivo do Ministério da Cultura, o projeto Empoderamento e Tecnologia: Jovens Negras no Audiovisual recebe inscrições até o dia 18 de abril, por meio do formulário neste link.