Ao menos 15 concursos públicos estão com inscrições abertas para a seleção de servidores no Rio Grande do Sul. São 544 vagas para diferentes áreas de atuação e níveis de escolaridade, de Ensino Fundamental incompleto a Ensino Superior completo. As inscrições têm prazos estipulados para abril deste ano e os salários podem chegar a R$ 20,8 mil.