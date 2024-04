A Petrobras lançou uma nova edição do Programa Jovem Aprendiz com 21 oportunidades destinadas à unidade de Canoas, para jovens entre 16 anos e 22 anos e 8 meses, que estejam cursando a partir do 9º ano do Ensino Fundamental. As inscrições podem ser feitas de 5 a 12 de abril. O programa oferece, no total, cerca de mil vagas em 13 Estados e Distrito Federal.