Até o dia 31 de março estão abertas as inscrições para participar do Desafio LED – Me dá uma luz aí!, da Globo em parceria com a escola de pensamento computacional Mastertech, que seleciona projetos criativos para solucionar ou apresentar melhorias educacionais. Iniciativa, que vai distribuir R$ 300 mil aos cinco primeiros colocados, é dedicada a alunos de todo o Brasil, com 18 anos ou mais.