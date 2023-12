As provas objetivas de conhecimentos específicos do concurso da Câmara dos Deputados, realizadas no domingo passado (3) serão reaplicadas para os candidatos que estiveram presentes durante a manhã. A decisão envolve os participantes que concorriam ao cargo de analista legislativo, com lotação nas funções de consultor legislativo nas áreas III, IV, V, X, XII, XIV, XV, XIX e XXII, e de consultor de orçamento e fiscalização financeira.