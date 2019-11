Proposta da Câmara Municipal Porto Alegre prepara protocolo de prevenção para casos de violência escolar Criado com contribuições da Secretaria de Educação, do Cpers, de pesquisadores da UFRGS e das Polícias Civil e Militar, entre outros, Protocolo de Prevenção à Violência nas Escolas (Previne) será lançado no dia 26 de novembro