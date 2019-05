Ensino Superior Universidade pública paga por alunos no Brasil? Veja como é no Chile, na Alemanha, nos EUA e no Reino Unido Em países como a Inglaterra e os Estados Unidos, os universitários pagam para estudar, até mesmo em instituições públicas. Em nações europeias, há não só ensino gratuito, mas bolsas para o estudante se manter enquanto faz o curso