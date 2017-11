Uma prova parecida com o padrão do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos últimos anos marcou as questões de Ciências Humanas cobradas dos candidatos neste domingo (5). Para professores do Unificado que corrigiram a prova em parceria com GaúchaZH, a valorização do conhecimento histórico — e não apenas da análise — foi um dos destaques, assim como a abordagem de temas como a escravidão, filosofia moderna e geografia humana.