Para ajudar os candidatos a conhecer os assuntos mais cobrados no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017 e descobrir o que é fundamental revisar nos dias que antecedem as provas, GaúchaZH e Unificado prepararam uma série de vídeos com professores de cada uma das disciplinas exigidas no exame. Neles, os estudantes vão encontrar, em versões resumidas e direto ao ponto, dicas importantes para chegar nos dias do exame com mais tranquilidade e garantir boas notas nas provas.

Na prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, que acontece no domingo, 5 de novembro — junto com Ciências Humanas e Redação —, os professores do Unificado Pedro Gonzaga, de literatura e artes, Ávila Oliveira, de língua portuguesa, Fábio Vasques, de inglês e Roberta Spessatto, de espanhol, destacam que interpretação de texto é absolutamente fundamental para qualquer uma das disciplinas.

O exame nacional deste ano será realizado, pela primeira vez, em dois domingos consecutivos: 5 e 12 de novembro. O primeiro domingo terá as provas de Linguagens, Ciências Humanas e Redação, com 5h30min para os alunos resolverem as questões e formularem o texto. No segundo domingo, Matemática e Ciências da Natureza serão as áreas exigidas dos candidatos no exame, que terá 4h30min de duração.