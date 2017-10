O Tribunal Regional Federal da 1ª Região, de Brasília, acolheu na quarta-feira (25) o pedido do movimento Escola Sem Partido e suspendeu a regra do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que pode zerar a redação dos candidatos que violarem os direitos humanos. A decisão foi tomada em caráter de urgência e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) confirmou nesta quinta-feira (26) que vai recorrer da decisão.

A pergunta é: o que fazer agora? A ordem é esperar. O Inep, responsável pela prova, informou que ainda não foi notificado da decisão e que, portanto, as regras divulgadas ao longo do ano nos documentos oficiais do governo estão mantidas. Assim que notificado, o instituto deve recorrer e só depois do julgamento do recurso é que uma nova decisão sairá.

Rômulo Nagib, advogado do Escola sem Partido, disse que a ação foi movida em novembro do ano passado, com o objetivo de suspender a regra para a edição de 2016 e as provas posteriores. Na ocasião, a ação foi negada. O movimento ingressou com um agravo de instrumento que foi acatado nessa quarta-feira (25).

O exame nacional deste ano será realizado, pela primeira vez, em dois domingos consecutivos: 5 e 12 de novembro. O primeiro domingo terá as provas de Linguagens, Ciências Humanas e Redação, com 5h30min para os alunos resolverem as questões e formularem o texto. No segundo domingo, Matemática e Ciências da Natureza serão as áreas exigidas dos candidatos no exame, que terá 4h30min de duração.