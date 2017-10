Instituto Estadual de Educação Estrela da Manhã, do município de Estrela, foi a escola vencedora do concurso com 267.580 votos I.E.E. Estrela da Manhã / Seduc/Divulgação

Com votação expressiva e intensa participação dos estudantes, 345 escolas de 175 municípios gaúchos se mobilizaram em uma campanha de combate à violência. O objetivo era engajar alunos, pais, professores e funcionários em busca de uma cultura de paz por meio da gravação de um vídeo. Bem-recebida, a ideia mobilizou milhares de alunos, e os conteúdos produzidos nas escolas foram postados no site da Comissão Interna de Prevenção a Acidentes e Violência Escolar (Cipave) do Estado, onde ficaram disponíveis para votação popular.

O resultado surpreendeu os organizadores: foram contabilizados 1.210.841 votos ao fim da campanha. E, mais do que números, os responsáveis pela iniciativa se orgulham de outro feito: ter incluído discussões sobre a violência no ambiente escolar e engajado os integrantes da comunidade escolar a pensar em maneiras de combater o bullying e o cyberbullying (entre outros problemas frequentes, mas nem sempre tratados dentro das instituições de ensino).

— As escolas participantes visitavam universidades e falavam do programa, faziam gincanas para apresentar a proposta e buscar votos, se comunicavam em grupos nas redes sociais. Isso tudo ultrapassou, de longe, as nossas expectativas. O objetivo de que as pessoas nos procurassem para saber o que é a Cipave, como funciona e como pode ajudar a melhorar as escolas foi alcançado — comemora Luciane Manfro, coordenadora estadual da Cipave.

O concurso contou com grande adesão em municípios do Interior — entre as 10 escolas mais votadas, nenhuma é de Porto Alegre ou Região Metropolitana. Em primeiro lugar, ficou o Instituto Estadual de Educação Estrela da Manhã, localizado em Estrela, com 267.580 votos. O campeão foi seguido de perto pela Escola São João Bosco, de Lajeado, município vizinho. Em terceiro lugar, ficou a Escola Estadual de Ensino Fundamental Alfredo D'amore, em Carazinho.

Os vencedores, além de terem seus vídeos exibidos nos canais digitais da Cipave, vão receber um troféu em cerimônia que deve ser realizada em novembro. A escola campeã levará ainda um kit audiovisual e terá seu vídeo exibido na rede estadual de televisão.

Quando passam a integrar a comissão, as instituições de educação básica são convidadas a pensar em projetos de combate à violência em diferentes formas e torná-los realidade a partir de parcerias com outros órgãos públicos, empresas e representantes do terceiro setor. As parcerias geralmente são feitas sem custo para o colégio.

Concurso

O concurso "Tamo Junto com a Cipave" buscou promover a cultura da paz e a valorização da escola pública por meio da prevenção de conflitos e do combate ao bullying. Para engajar a comunidade escolar, alunos de todo o Estado foram convocados a fazer um vídeo "dublando" o jingle oficial do projeto. Os vídeos mais criativos, além do reconhecimento, receberam prêmios.

Os vídeos inscritos que não se enquadraram nos critérios técnicos previstos no regulamento do concurso também serão valorizados na categoria Cultura da Paz, criada para incentivar a participação da comunidade escolar.

As 10 escolas mais votadas

1 - I.E.E. Estrela da Manhã - Estrela

2 - E.E.E.F. São João Bosco - Lajeado

3 - E.E.E.F. Dr. Alfredo D'amore- Carazinho

4 - I.E. João XXIII - Campinas do Sul

5 - E.E.E.M. São Rafael - Flores da Cunha

6 - E.E.E.F. Prof.José Wilke - Santa Cruz do Sul

7 - E.E.E.F. Álvaro Leitão - Soledade

8 - I.E.E. Cristo Redentor - Cândido Godói

9 - E.E.E.M. Fernando Ferrari - Campo Bom

10 - E.E.E.F. Antônio Carlos - Santo Antônio da Patrulha