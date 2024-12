IPCA sobe 0,39% em novembro, ante alta de 0,56% em outubro, segundo IBGE

O índice foi influenciado pelas altas no grupo de Alimentação e bebidas (1,55%) após aumento nos preços das carnes (8,02%), no grupo de Transportes (0,89%), que foi impulsionado pela alta no valor das passagens aéreas (22,65%) e no grupo de Despesas pessoais (1,43%), diante da elevação nos preços do cigarro (14,91%).