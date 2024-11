Com o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) intensificando a alta do juro básico do país, o ambiente econômico segue tentando absorver os impactos. O grupo aumentou a Selic de 10,75% para 11,25% ao ano nesta quarta-feira (6). A pressão sobre o crédito e a atratividade dos investimentos em renda fixa são mantidos nesse ambiente de aceleração do aperto monetário, segundo especialistas.