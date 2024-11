Jogos de azar Notícia

Ministério da Fazenda envia nova lista com 1.443 bets para a Anatel bloquear

Segundo a pasta, a medida tem como objetivo interromper atividades de empresas que não protocolaram pedido de funcionamento até 17 de setembro. No início do mês, mais de duas mil casas de apostas online foram proibidas de operar no país

01/11/2024 - 06h32min Atualizada em 01/11/2024 - 06h41min