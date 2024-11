Falta de mão de obra qualificada afeta pelo menos um quarto da indústria do RS

Com mercado de trabalho aquecido, a busca por trabalhadores pressiona setores da economia no Rio Grande do Sul. No terceiro trimestre deste ano, a falta de mão de obra qualificada foi um problema apontado por pelo menos um quarto dos empresários da indústria no Estado, segundo dados da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) — maior volume desde 2014. O problema também afeta a construção civil, outro setor impulsionador do emprego no país.