Impostos

Estados aprovam elevação de alíquotas do ICMS sobre combustíveis a partir de fevereiro de 2025

No caso da gasolina e do etanol, o aumento será de quase 10 centavos. O gás de cozinha, por outro lado, teve confirmada redução de 1,69% no percentual do tributo

04/11/2024 - 12h52min