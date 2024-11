Em meio a especulação sobre remodelação, seguro-desemprego apresenta alta em valores pagos no RS

Alvo de discussões em torno do corte de gastos do governo federal, os custos com seguro-desemprego cresceram no país e no Rio Grande do Sul neste ano. Os valores pagos via esse benefício apresentaram alta de 18,5% no Estado no acumulado de 12 meses fechados em agosto de 2024 ante o mesmo período do ano passado, segundo dados do governo federal. Em meio a esse movimento, eventuais mudanças nas regras do seguro-desemprego são especuladas entre as opções para tentar o equilíbrio fiscal.