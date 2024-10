A discussão sobre o retorno ou não do horário de verão tem como pano de fundo a preocupante insuficiência de chuva no país. Com a seca que castiga diversas regiões, principalmente o Sudeste e o Centro-Oeste, nos últimos meses, adiantar o relógio em uma hora voltou a entrar no rol de alternativas para diminuir a sobrecarga do sistema energético brasileiro e mitigar o impacto do esvaziamento de reservatórios.