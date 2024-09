O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) recomendou, nesta quinta-feira (19), o retorno do horário de verão para 2024. O governo discutirá a proposta com diferentes setores para avaliar a viabilidade da medida, que pode ser implementada em um período de 30 a 60 dias. As informações são do portal g1.