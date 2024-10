Provável definição Notícia

Ministério convoca coletiva sobre horário de verão para esta quarta-feira

No ato, será apresentado parecer do Operador Nacional do Sistema sobre a medida e espera-se que ministro Alexandre Silveira revele se ela será adotada neste ano

15/10/2024 - 20h12min Atualizada em 15/10/2024 - 20h13min