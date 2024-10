O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou nesta quarta-feira (2), em coletiva à imprensa, que a volta do horário de verão em novembro pode ser possível se, nos próximos dias, não houver melhora no cenário hidrológico do país — atualmente desfavorável. Uma decisão ainda não foi tomada, mas o ministro disse que já esteve reunido com representantes de companhias aéreas.