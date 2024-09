Acerto com o Leão Notícia

Três milhões de gaúchos declararam Imposto de Renda; número supera estimativa da Receita Federal

Prazo original de entrega era 31 de maio, mas foi prorrogado até a última sexta-feira para 399 municípios do Rio Grande do Sul afetados pela enchente. No Brasil, número de declarações entregues chegou a 45,2 milhões

02/09/2024 - 07h46min Atualizada em 02/09/2024 - 07h47min