Se a Expoagas é um evento importante para apresentar as novidades do setor supermercadista gaúcho, neste ano a feira também se mostra fundamental para alimentar o ritmo de reconstrução e retomada dos negócios atingidos pela enchente de maio. Com o lema “Superação é a nossa marca”, são 700 lançamentos de produtos que podem ser conferidos nesta 41ª edição.