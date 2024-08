O Conselho da Justiça Federal (CJF) liberou o pagamento de R$ 2,6 bilhões para atrasados do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), como revisões de aposentadorias, auxílio-doença e outros benefícios, referentes a decisões judiciais do mês de julho. A decisão anunciada na última terça-feira se refere a 128.194 processos, com 167.908 beneficiários.