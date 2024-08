Ministério da Previdência Social anuncia medidas de compensação financeira para beneficiar municípios gaúchos

O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, anunciou nesta sexta-feira (2), em Canoas, na Região Metropolitana, duas medidas direcionadas ao Rio Grande do Sul para gerar recursos e auxiliar prefeituras nos impactos orçamentários causados pela enchente. Foram assinadas duas portarias, sendo uma delas a autorização para o processamento automático dos requerimentos de compensação financeira dos Regimes Próprios de Previdência Social do Estado e dos Municípios do Rio Grande do Sul com o Regime Geral de Previdência Social (RGPS).