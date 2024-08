O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira (20), que a aprovação, pelo Senado, do projeto de lei que estabelece a compensação da desoneração da folha de pagamentos é "um avanço". Ele afirmou não estar preocupado com a retirada do aumento do Imposto de Renda sobre os Juros sobre o Capital Próprio (JCP).