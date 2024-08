Os trabalhadores com carteira assinada terão um acréscimo em suas contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), gerido pela Caixa Econômica Federal. O banco distribuirá parte do lucro recorde de R$ 23,4 bilhões obtido pelo Fundo em 2023 entre as contas dos trabalhadores. As informações são do jornal O Globo.