Foi inaugurado nesta quinta-feira (11) o primeiro espaço do Ecossistema Logístico do Grupo Lebes (Ellosul), em Guaíba, na Região Metropolitana. O empreendimento é uma parceria da rede varejista com as empresas Habitasinos e Grepol, com um investimento projetado em

R$ 500 milhões e previsão de geração de 3 mil empregos quando estiver em pleno funcionamento.